toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Микколи напомнил, почему стал легендой Серии А – нереальный трюк осужденного к заключению форварда

00:51 23 Читати українською
Микколи напомнил, почему стал легендой Серии А – нереальный трюк осужденного к заключению форварда
Фабрицио Микколи / фото из соцсетей

Бывший нападающий Ювентуса, Фиорентины и Палермо Фабрицио Микколи показал, что до сих пор прекрасно владеет мячом.

Фабрицио чувствует футбольные ворота даже с закрытыми глазами. 39-летний итальянец, находясь на улице, сумел не просто перебить мяч через высокий забор, но и попасть точно в цель.

"Зустрінемося під деревом того покидька Фальконе". Фабріціо Мікколі і мафія – чому знаменитий форвард може сісти у тюрягу

Напомним, в октябре 2017 года Микколи приговорили к 3,5 года заключения по обвинению в вымогательстве. Форвард пытался вернуть долг в размере 12 тысяч евро с помощью мафии.

Теги
Видеоновости Италия Фабрицио Микколи Фабрицио Микколи футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
41
мин
Мариуполь
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук