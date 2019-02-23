Микколи напомнил, почему стал легендой Серии А – нереальный трюк осужденного к заключению форварда

Бывший нападающий Ювентуса, Фиорентины и Палермо Фабрицио Микколи показал, что до сих пор прекрасно владеет мячом.

Фабрицио чувствует футбольные ворота даже с закрытыми глазами. 39-летний итальянец, находясь на улице, сумел не просто перебить мяч через высокий забор, но и попасть точно в цель.

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Напомним, в октябре 2017 года Микколи приговорили к 3,5 года заключения по обвинению в вымогательстве. Форвард пытался вернуть долг в размере 12 тысяч евро с помощью мафии.