Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик наближається до Лондона, але не в той клуб, який всі чекали.

Сьогодні донецький клуб і Челсі узгодили перехід 22-річного гравця, стверджує The Athletic. Незабаром Мудрик повинен вилетіти до Лондона для завершення усіх формальностей і готуватися до медогляду.

"Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов і співвласник ФК Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до Челсі", – повідомила прес-служба "гірників".

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Сторони зійшлися на сумі у 70 мільйонів євро фіксованих+40 мільйонів бонусами. Сам Мудрик отримає контракт на 7 років. Фаворитом на вінгера вважався Арсенал, але Челсі діяв значно впевненіше, щоб отримати підсилення у відверто провальному сезоні. Зараз лондонці страждають від епідемії травм і перебувають на десятій сходинці АПЛ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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