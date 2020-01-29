Михайличенко відзначив гру Есеоли у матчі Динамо проти Кайрата

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Кайратом (2:0) в останньому спарингу на першому тренувальному зборі в Туреччині.

"Кайрат – чіпка і технічна команда, яка намагається грати швидко, діє гостро в атаці. Я для себе відзначив, у вас, що називається, колюча команда. Це теж важливо. Ми не побачили той Кайрат, який буде згодом. Зараз на зборах стоять інші завдання.

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У грі проти Легії мені дуже сподобався голкіпер Володимир Плотніков. Оганесяна відзначу. Ну і, звичайно, Есеола, який непогано діє з м'ячем і постійно націлений на ворота. Я його добре пам'ятаю. Ще по Динамо. Буду радий, якщо він продовжить прогресувати і розкриватися по-новому. Талант у нього є.

Якщо буде час, із задоволенням подивлюся матчі вашої команди на наступному зборі. Бажаю удачі Кайрату", – цитує Михайличенка прес-служба казахського клубу.

Додамо, що український нападник, який свого часу так і не зміг закріпитися в Динамо, став найкращим бомбардиром минулого чемпіонату Казахстану, записавши до свого активу 19 голів у 27 зіграних матчах за Кайрат.

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