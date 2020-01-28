Динамо повернулося в Україну після першого турецького збору

Київське Динамо завершило перший етап підготовки до весняної частини сезону.

Провівши останній контрольний матч на першому зборі проти Кайрата (2:0), делегація Динамо повернулася до Києва. Близько 18-ї години чартерний рейс із Антальї приземлився в аеропорту "Бориспіль", повідомляє прес-служба киян.

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Виключення склали кілька легіонерів, які до столиці України не полетіли та проведуть надані вихідні за своїм графіком. Окрім того, низка гравців приєдналися до команди U19, яка готується в Белеку до поєдинку плей-офф Юнацької Ліги УЄФА проти загребського Динамо.

Підопічні Олексія Михайличенка матимуть два дні відпочинку, після чого, 31 січня, знову зберуться разом. Команда два дні тренуватиметься на базі Динамо, а 2 лютого вирушить до вже знайомого турецького Белека на другий збір, який триватиме до 16 лютого.

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