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Михайличенко отметил игру Эсеолы в матче Динамо против Кайрата

14:10 201 Читати українською
Михайличенко отметил игру Эсеолы в матче Динамо против Кайрата
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Кайратом (2:0) в последнем спарринге на первом тренировочном сборе в Турции.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 0
0
Кайрат
11:00 28:01:2020
завершено
 

"Кайрат – цепкая и техничная команда, которая пытается играть быстро, действует остро в атаке. Я для себя отметил, у вас, что называется, колючая команда. Это тоже важно. Мы не увидели тот Кайрат, который будет позже. Сейчас на сборах стоят другие задачи.

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В игре против Легии мне очень понравился голкипер Владимир Плотников. Оганесяна отмечу. Ну и, конечно, Эсеола неплохо действует с мячом и постоянно нацелен на ворота. Я его хорошо помню. Еще по Динамо. Буду рад, если он продолжит прогрессировать и раскрываться по-новому. Талант у него есть.

Если будет время, с удовольствием посмотрю матчи вашей команды на следующем сборе. Желаю удачи Кайрату", – цитирует Михайличенко пресс-служба казахского клуба.

Добавим, что украинский нападающий, который в свое время так и не смог закрепиться в Динамо, стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Казахстана, записав в свой актив 19 голов в 27 сыгранных матчах за Кайрат.

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