У складі бельгійського Андерлехта виявлений спалах зараження коронавірусом. Імена хворих не називаються.

"Після тестів, зроблених у понеділок, 14 вересня, 2 співробітники спортивного персоналу і 3 гравці першої команди виявилися зараженими вірусом COVID-19. Вони будуть поміщені в карантин", – йдеться у заяві прес-службі Андерлехта.

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Відзначимо, що у складі бельгійського клубу виступає правий захисник збірної України Богдан Михайліченко, який лише минулого літа перейшов із луганської Зорі.

23-річний українець у нинішньому сезоні вже зіграв за свій новий клуб 4 матчі і встиг відзначитися забитим м'ячем. Андерлехт у стартових п'яти турах набрав 9 очок та посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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