Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун зможуть допомогти Генту в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рапіда.

Новий наставник Гента Вім Де Декер заявив 21 гравця на поєдинок Ліги чемпіонів проти Рапіда, повідомляє офіційний твіттер бельгійців.

Гент оголосив ім'я нового наставника – клуб Яремчука пояснив звільнення Болоні

Відзначимо, що усі українці Гента потрапили до заявки команди. Цікаво, що попередній наставник Ласло Болоні планував не брати Яремчука на поєдинок Ліги чемпіонів начебто через втому, однак румунський фахівець відсьогодні не є тренером "буйволів".

До слова, вже завтра Гент розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.

"Ярмоленко – найкращий з відривом, це буде трансфер за безцінь": українець зачарував фанатів Вест Хема і викликав бурю