Михайліченко став найкращим гравцем 6 туру УПЛ

Захисник Зорі Богдан Михайліченко був визнаний найкращим гравцем у 6 турі УПЛ, в якому його команда зіграла внічию з Динамо (2:2).

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста 6-го туру чемпіонату України.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За підсумком голосування перемогу здобув захисник Зорі Богдан Михайліченко. Він відчутно випередив одноклубника Джоеля Абу Ханну, а також Марлоса і Жуніора Мораєса з Шахтаря, повідомляє прес-служба УПЛ.

До слова, Зоря після матчу з Динамо набрала 11 очок та посідає 3-є місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Віктора Скрипника відстає на 7 очок.

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