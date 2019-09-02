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Михайліченко став найкращим гравцем 6 туру УПЛ

13:11 740 Читать на русском
Михайліченко став найкращим гравцем 6 туру УПЛ
Богдан Михайліченко / фото із соцмереж

Захисник Зорі Богдан Михайліченко був визнаний найкращим гравцем у 6 турі УПЛ, в якому його команда зіграла внічию з Динамо (2:2).

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста 6-го туру чемпіонату України.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За підсумком голосування перемогу здобув захисник Зорі Богдан Михайліченко. Він відчутно випередив одноклубника Джоеля Абу Ханну, а також Марлоса і Жуніора Мораєса з Шахтаря, повідомляє прес-служба УПЛ.

До слова, Зоря після матчу з Динамо набрала 11 очок та посідає 3-є місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Віктора Скрипника відстає на 7 очок.

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Зоря Зоря Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко УПЛ Зоря - Динамо
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