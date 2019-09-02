Михайличенко стал лучшим игроком 6 тура УПЛ

Защитник Зари Богдан Михайличенко был признан лучшим игроком в 6 туре УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Динамо (2:2).
Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста 6-го тура чемпионата Украины.
Заря – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча
По итогам голосования победу одержал защитник Зари Богдан Михайличенко. Он ощутимо опередил одноклубника Джоэля Абу Ханну, а также Марлоса и Жуниора Мораеса из Шахтера, сообщает пресс-служба УПЛ.
К слову, Заря после матча с Динамо набрала 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, уступая Десне по дополнительным показателям. От первого места команда Виктора Скрипника отстает на 7 очков.
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