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Михайличенко стал лучшим игроком 6 тура УПЛ

13:11 19 Читати українською
Михайличенко стал лучшим игроком 6 тура УПЛ
Богдан Михайличенко / фото из соцсетей

Защитник Зари Богдан Михайличенко был признан лучшим игроком в 6 туре УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Динамо (2:2).

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста 6-го тура чемпионата Украины.

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По итогам голосования победу одержал защитник Зари Богдан Михайличенко. Он ощутимо опередил одноклубника Джоэля Абу Ханну, а также Марлоса и Жуниора Мораеса из Шахтера, сообщает пресс-служба УПЛ.

К слову, Заря после матча с Динамо набрала 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, уступая Десне по дополнительным показателям. От первого места команда Виктора Скрипника отстает на 7 очков.

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Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко УПЛ Заря - Динамо Киев
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