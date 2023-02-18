Відомий український півзахисник і тренер Олексій Михайличенко пригадав, як свого часу відмовився переїжджати до столиці Росії в місцеве Динамо.

"Був період, коли мене дуже хотіло підписати Динамо Москва. У той час я не перейшов. Я навіть не можу зрозуміти чому: там пропонували квартиру, машину, а в Києві всього цього у мене ще не було.

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Але вже тоді в душі я не хотів тої Москви. Якщо я не любив їх тоді, за часів СРСР, то зараз для мене це неймовірно. Після того, як почався цей наступ, жодна людина з Москви не зателефонувала й не спитала: "Як ти?".

Мені подзвонили з Грузії Гела Кеташвілі, Олександр Чівадзе. З Чикаго зателефонував Скляров (єдиний росіянин), з яким ми грали в олімпійській збірній. Запропонував мені приїхати, привезти сім'ю, але я відповів, що це моя Батьківщина і я нікуди не поїду", – розповів Михайличенко в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Олексій під час ігрової кар'єри виступав за Динамо Київ (1981-1990), Сампдорію (1990-1991) та Рейнджерс (1991-1996).

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