"Чи обговорював я своє звільнення з Ігорем Суркісом? Ні, ніколи. Для чого це обговорювати – щоб висловити свої претензії? Там були різні обставини, не лише футбольні.

"Та не треба, ти вже звільнений": Михайличенко пригадав, як дізнався про відставку з Динамо від Суркіса

Я 10 років не тренував. Складно було після такої паузи. Однак, я все одно перебував в обоймі, бачив і знав всіх футболістів. Не можна сказати, що я просто так зайшов з вулиці й почав тренувати, але було важко.

Мабуть, це була моя помилка, тому що я не готував цю команду, взяв її посеред сезону, потім наче зимові збори пройшли дуже гарно, але COVID-19 зруйнував все. Пам'ятаю той час, коли хтось тренується, хтось – ні, по одному, по два. Хто роз'їхався, хто перехворів. Все вщент розсипалося", – розповів Михайличенко в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Олексій Олександрович тренував Динамо з 2002 по 2004 роки і завоював з командою два чемпіонства, Кубок і Суперкубок України. У серпні 2019-го він знову прийняв команду, а 20 липня 2020 року був звільнений (взяв з киянами срібло УПЛ та Кубок країни).

Динамо перемогло Лієпаю – результативний камбек двох зірок, дебютний гол Перріса, прогрес Кабаєва, натхненний Попов