Найкориснішим гравцем матчу Україна – Швейцарія за оцінками InStat став захисник нашої команди Богдан Михайліченко, інформує Команда 1.

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У цьому поєдинку гравець бельгійського Андерлехта відзначився асистом. Загалом за матч дебютант збірної України набрав 339 балів, що стало найкращим результатом серед підопічних Шевченка. Окрім гольового пасу, Михайліченко ще виграв 9 з 13-ти єдиноборств, зробив три вдалі обведення, чотири рази вступив у відбір, зробив сім перехоплень і вісім підбирань.

До слова, у топ-3 збірної України за версією InStat Index також увійшли Андрій Ярмоленко (329 балів) і Олександр Зінченко (328 балів) – обоє відзначились забитим м'ячем.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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