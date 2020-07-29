Михайліченко повинен прибути в Андерлехт цього тижня – прямий конкурент українця затримується через трагедію в сім'ї

Генеральний директор брюссельців Карел ван Етвельт пояснив, чому позиція лівого захисника є вкрай важливою.

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"З поваги ми нічого не говоримо про приватну ситуацію Кемара Лоуренса. Він не буде грати деякий час і повинен розібратися в собі. Тоді ми побачимо, як все буде. Натомість Богдан Михайліченко повинен прибути вже цього тижня", – цитує ван Етвельта Voetbalkrant.

За інформацією ЗМІ, Кемар Лоуренс і досі залишається в рідній Ямайці черезь смерть брата. Таким чином, Михайліченко стане основним варіантом на позицію лівого захисника Андерлехта.

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