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Михайліченко повинен прибути в Андерлехт цього тижня – прямий конкурент українця затримується через трагедію в сім'ї

14:06 - Читать на русском
Михайліченко повинен прибути в Андерлехт цього тижня – прямий конкурент українця затримується через трагедію в сім'ї
Богдан Михайліченко / Сайт Зорі

Андерлехт розраховує на якомога швидшу адаптацію новачка клубу Богдана Михайліченка.

Генеральний директор брюссельців Карел ван Етвельт пояснив, чому позиція лівого захисника є вкрай важливою.

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"З поваги ми нічого не говоримо про приватну ситуацію Кемара Лоуренса. Він не буде грати деякий час і повинен розібратися в собі. Тоді ми побачимо, як все буде. Натомість Богдан Михайліченко повинен прибути вже цього тижня", – цитує ван Етвельта Voetbalkrant.

За інформацією ЗМІ, Кемар Лоуренс і досі залишається в рідній Ямайці черезь смерть брата. Таким чином, Михайліченко стане основним варіантом на позицію лівого захисника Андерлехта.

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Теги
Українці за кордоном Андерлехт Андерлехт Бельгія Богдан Богдан Михайліченко
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