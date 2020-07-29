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Михайличенко должен прибыть в Андерлехт на этой неделе – прямой конкурент украинца задерживается из-за трагедии в семье

14:09 - Читати українською
Михайличенко должен прибыть в Андерлехт на этой неделе – прямой конкурент украинца задерживается из-за трагедии в семье
Богдан Михайличенко / Сайт Зари

Андерлехт рассчитывает на скорейшую адаптацию новичка клуба Богдана Михайличенко.

Генеральный директор брюссельцев Карел ван Этвельт объяснил, почему позиция левого защитника является крайне важной.

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"Из уважения мы ничего не говорим о частной ситуации Кемара Лоуренса. Он не будет играть некоторое время и должен разобраться в себе. Тогда мы увидим, как все будет. А вот Богдан Михайличенко должен прибыть уже на этой неделе", – цитирует ван Этвельта Voetbalkrant.

По информации СМИ, Кемари Лоуренс до сих пор остается в родной Ямайке из-за смерти брата. Таким образом, Михайличенко станет основным вариантом на позицию левого защитника Андерлехта.

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Теги
Украинцы за рубежом Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко
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