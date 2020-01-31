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Михайличенко оцінив роботу молодих гравців Динамо на першому тренувальному зборі

22:57 171 Читать на русском
Михайличенко оцінив роботу молодих гравців Динамо на першому тренувальному зборі
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишився задоволеним роботою молодих гравців "біло-синіх" на першому тренувальному зборі в Туреччині.

"Які враження від гравців U-19? Я не скажу, що вони новачки. Це наші хлопці. І ми не наосліп їх брали. Знали, кого беремо, знали, на що здатні і Сирота, і Вівчаренко, і Забарний, і Ібра. Вони в жодному разі нас не розчарували, а навпаки підтвердили правильність нашого рішення – виглядали досить добре, добре переносили навантаження і виконували те, що від них вимагали. І в іграх себе показали непогано", – сказав Михайличенко в ефірі програми Футбольний формат.

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Нагадаємо, що після першого тренувального збору Динамо чотири гравці київського клубу продовжать підготовку до відновлення сезону з молодіжною командою "біло-синіх". Це воротар Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко, а також півзахисник Георгій Цітаішвілі.

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