toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Тренерський штаб Динамо прийняв рішення щодо майбутнього Піваріча, – ЗМІ

21:01 1991 Читать на русском
Тренерський штаб Динамо прийняв рішення щодо майбутнього Піваріча, – ЗМІ
Йосіп Піваріч / фото з відкритих джерел

Керівництво київського Динамо та тренерський штаб "біло-синіх" хочуть зберегти в команді хорватського захисника Йосіпа Піваріча.

"Вдалося поговорити з футболістами і тренерським штабом Динамо. Йосіпа Піваріча, який забив 2 голи у ворота Динамо Брест і перебуває у хорошій формі, бачать на позиції лівого вінгера. Цітаішвілі не в найкращих кондиціях, Вербіч і Циганков травмовані, тому тренери Динамо розраховують на Піваріча і хочуть, щоб він залишився", – сказав кореспондент Олег Ящук в ефірі програми Футбольний формат.

Піваріч не впевнений, що залишиться в Динамо

Нагадаємо, звичною позицією для Піваріча є лівий фланг оборони. Але на першому тренувальному зборі Динамо в Туреччині хорват діяв на позиції лівого вінгера і був одним із найкращий гравців "біло-синіх" у товариських матчах.

Зазначимо, що в поточному сезоні він не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо, адже відновлювався після травми. Його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2020 року.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Степаненко: Матвієнку краще було б зараз перейти в Арсенал
08:52
4360
Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Макаренко повернувся у Кортрейк
    Бельгія — 20:081001 Макаренко повернувся у Кортрейк
16
год
:
16
хв
Лестер Сіті
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук