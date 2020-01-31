Тренерський штаб Динамо прийняв рішення щодо майбутнього Піваріча, – ЗМІ

Керівництво київського Динамо та тренерський штаб "біло-синіх" хочуть зберегти в команді хорватського захисника Йосіпа Піваріча.

"Вдалося поговорити з футболістами і тренерським штабом Динамо. Йосіпа Піваріча, який забив 2 голи у ворота Динамо Брест і перебуває у хорошій формі, бачать на позиції лівого вінгера. Цітаішвілі не в найкращих кондиціях, Вербіч і Циганков травмовані, тому тренери Динамо розраховують на Піваріча і хочуть, щоб він залишився", – сказав кореспондент Олег Ящук в ефірі програми Футбольний формат.

Піваріч не впевнений, що залишиться в Динамо

Нагадаємо, звичною позицією для Піваріча є лівий фланг оборони. Але на першому тренувальному зборі Динамо в Туреччині хорват діяв на позиції лівого вінгера і був одним із найкращий гравців "біло-синіх" у товариських матчах.

Зазначимо, що в поточному сезоні він не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо, адже відновлювався після травми. Його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2020 року.

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