Михайличенко оценил работу молодых игроков Динамо на первом тренировочном сборе

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался доволен работой молодых игроков "бело-синих" на первом тренировочном сборе в Турции.

"Какие впечатления от игроков U-19? Я не скажу, что они новички. Это наши ребята. И мы не вслепую их брали. Знали, кого берем, знали, на что способны и Сирота, и Вивчаренко, и Забарный, и Ибра. Они ни в коем случае нас не разочаровали, а наоборот подтвердили правильность нашего решения – выглядели довольно хорошо, хорошо переносили нагрузки и выполняли то, что от них требовали. И в играх себя показали неплохо", – сказал Михайличенко в эфире программы Футбольный формат.

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Напомним, что после первого тренировочного сбора Динамо четыре игрока киевского клуба продолжат подготовку к возобновлению сезона с молодежной командой "бело-синих". Это вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили.

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