toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Михайличенко оценил работу молодых игроков Динамо на первом тренировочном сборе

31 января 22:59 68 Читати українською
Михайличенко оценил работу молодых игроков Динамо на первом тренировочном сборе
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался доволен работой молодых игроков "бело-синих" на первом тренировочном сборе в Турции.

"Какие впечатления от игроков U-19? Я не скажу, что они новички. Это наши ребята. И мы не вслепую их брали. Знали, кого берем, знали, на что способны и Сирота, и Вивчаренко, и Забарный, и Ибра. Они ни в коем случае нас не разочаровали, а наоборот подтвердили правильность нашего решения – выглядели довольно хорошо, хорошо переносили нагрузки и выполняли то, что от них требовали. И в играх себя показали неплохо", – сказал Михайличенко в эфире программы Футбольный формат.

Тренерский штаб Динамо принял решение относительно будущего Пиварича, – СМИ

Напомним, что после первого тренировочного сбора Динамо четыре игрока киевского клуба продолжат подготовку к возобновлению сезона с молодежной командой "бело-синих". Это вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
Тренерский штаб Динамо принял решение относительно будущего Пиварича, – СМИ
31 января
692
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Илья Забарный Илья Забарный Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Зимние сборы Александр Сирота Александр Сирота Константин Вивчаренко Константин Вивчаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Макаренко вернулся в Кортрейк
    Бельгія — 31 янв249 Макаренко вернулся в Кортрейк
14
час
:
14
мин
Лестер Сити
14:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук