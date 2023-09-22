Український захисник Богдан Михайліченко зробив результативні дії в матчі Динамо Загреб – Астана. Про інші поєдинки першого туру Ліги конференцій читайте в цій новині.

Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Слован – Клаксвік – 2:1

Голи: Вайсс, 54, Чавріч, 74 – Павловіч, 49

Маккабі Т-А – Брейдаблік – 3:2

Голи: Макон, 11, Захаві, 25, Бітон, 32 – Ольсен, 44, 55

Динамо Загреб – Астана – 5:1

Голи: Петковіч, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марін, 85, Халіловіч, 90+3 – Ованнісян, 78

Вікторія Плзень – Балкані – 1:0

Гол: Кальвах, 73

Брюгге – Бешикташ – 1:1

Голи: Ванакен, 77 – Тосун, 88

Лугано – Буде-Глімт – 0:0

Суперники Зорі видали яскраву битву. Поки луганці розписували нічию з Гентом, Маккабі та Брейдаблік багато забивали. Ізраїльтяни в першому таймі зробили розгром: Макон гарматним ударом відкрив рахунок, Захаві та Бітон закріпили перевагу. Але гості з Ісландії повернули інтригу дублем Ольсена. Тель-Авів все ж втримав перемогу та очолив групу Зорі.

Сенсаційний Клаксвік, який наробив галасу у кваліфікації Ліги чемпіонів, створив проблеми Словану. Фарерці забили першими, однак у другому таймі двічі пропустили. Лілль ще вчора вийшов на перше місце групи А.

Загребське Динамо розбило Астану. Спершу два голи з пенальті забив Петковіч, а потім Булат прямим ударом зі штрафного зняв усі питання. Богдан Михайліченко вийшов на останні 10 хвилин і встиг виконати два асисти. Українець ідеально навісив на Маріна, після чого підіграв Халіловічу.

У групі D дуже довго довелося чекати голів. Брюгге дотиснув Бешикташ завдяки точному удару капітана Ванакена, але Тосун перед фінальним свистком зафіксував нічию. У паралельному поєдинку Лугано та Буде-Глімт не забивали взагалі.