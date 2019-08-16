toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Михайличенко: Для мене дуже важливо повернутися на посаду головного тренера Динамо

19:02 543 Читать на русском
Михайличенко: Для мене дуже важливо повернутися на посаду головного тренера Динамо
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після призначення на нову посаду.

"Звичайно, емоції найпозитивніші. Коли надійшла пропозиція очолити Динамо, я взяв трохи часу на роздуми, адже потрібно бути готовим до цієї роботи. Тільки тоді, коли я зрозумів, що я готовий, я погодився. Це дуже важливо для мене.

Суркіс представив новий тренерський штаб Динамо

В принципі, я весь час перебуваю в київському Динамо. Повернутися на посаду головного тренера для мене дуже важливо. Звичайно, я постараюся, перш за все, знайти контакт з хлопцями і зробити так, щоб команда показувала ті результати, яких від неї чекають. Це дуже важливо", – цитує Михайличенка Dynamo.kiev.ua.

Відзначимо, що Олексій Михайличенко вже очолював Динамо в 2002-2004 роках. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок і Суперкубок країни.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄ
01:45
13331
Теги
Динамо Динамо Головне Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Азар ризикує пропустити кілька тижнів через травму
    Іспанія — 16:56275 Азар ризикує пропустити кілька тижнів через травму
1
год
:
29
хв
Баварія
21:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук