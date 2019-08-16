Михайличенко: Для мене дуже важливо повернутися на посаду головного тренера Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після призначення на нову посаду.

"Звичайно, емоції найпозитивніші. Коли надійшла пропозиція очолити Динамо, я взяв трохи часу на роздуми, адже потрібно бути готовим до цієї роботи. Тільки тоді, коли я зрозумів, що я готовий, я погодився. Це дуже важливо для мене.

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В принципі, я весь час перебуваю в київському Динамо. Повернутися на посаду головного тренера для мене дуже важливо. Звичайно, я постараюся, перш за все, знайти контакт з хлопцями і зробити так, щоб команда показувала ті результати, яких від неї чекають. Це дуже важливо", – цитує Михайличенка Dynamo.kiev.ua.

Відзначимо, що Олексій Михайличенко вже очолював Динамо в 2002-2004 роках. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок і Суперкубок країни.

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