Суркіс представив новий тренерський штаб Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс презентував новий тренерський штаб команди на чолі з Олексієм Михайличенком.

"Висновки ви зробите з новим тренерським штабом, який я зараз представлю. Це – Олексій Михайличенко (головний тренер – прим. "Футбол 24"), Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов, який залишиться тренером воротарів.

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Тому я сподіваюсь, що ви зробите висновки з усього, що трапилось в клубі. Трагедії не відбулось, трагедія сталась для наших вболівальників, які люблять команду, вірять в неї. Ви повинні своєю працею та перемогами зробити так, аби у вас знову повірили. Найголовніше – повернути довіру наших прихильників", – передає слова Суркіса офіційний YouTube-канал Динамо. Додамо, що президент київського клубу звертався до гравців "біло-синіх".

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з посади тренера київського Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге.

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