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ДИНАМО - КАЙРАТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михайличенко: Динамо би не завадила додаткова конкуренція на позиції форварда

14:26 24 Читать на русском
Михайличенко: Динамо би не завадила додаткова конкуренція на позиції форварда
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Кайратом в останньому спарингу на першому тренувальному зборі в Туреччині.

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 0
0
Кайрат
11:00 28:01:2020
завершено
 

"Це звичайна контрольна гра, якою ми завершили перший відрізок роботи в Туреччині. Добре, що ми її завершили з позитивним результатом. Звичайно, не обійшлося без якихось нюансів, тому що ми догравали в меншості. Отримав травму Ібрагім Каргбо. Ми не знаємо, наскільки вона серйозна, хотілося б цього уникнути. Але, в принципі, тільки вчора ввечері ми грали. Мало було часу. Але спаринг вийшов такий, який ми очікували. Хлопці рухалися, пограли. Отримали те навантаження, яке потрібне.

Динамо – Кайрат – 2:0 – відео голів

Мені здавалося, що коли ми граємо в контрольному матчі двома складами, і виникають якісь нюанси, ми випускаємо футболіста, який вже грав. Суддя сказав, що не можна. Нічого страшного. Виграли вдесятьох. Кучерук (голкіпер Динамо, – прим) вийшов, шкода, що не забив. А так, в принципі, все добре. Нам би не завадила ще конкуренція на позиції форварда", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що після матчу з Кайратом Динамо на декілька днів повернеться до Києва, а вже 3 лютого знову полетить в Туреччину на другий тренувальний збір.

Динамо перемогло Кайрат – дебютні голи новачка, прикра травма та вихід голкіпера киян на позиції форварда

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Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція матчу – кияни грають проти екс-динамівця
10:55
4100
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Товариські матчі Динамо - Кайрат
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