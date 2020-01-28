toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Михайличенко: Динамо бы не помешала дополнительная конкуренция на позиции форварда

14:26 110 Читати українською
Михайличенко: Динамо бы не помешала дополнительная конкуренция на позиции форварда
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Кайратом в последнем спарринге на первом тренировочном сборе в Турции.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 0
0
Кайрат
11:00 28:01:2020
завершено
 

"Это обычная контрольная игра, которой мы завершили первый отрезок работы в Турции. Хорошо, что мы ее завершили с положительным результатом. Конечно, не обошлось без каких-то нюансов, потому что мы доигрывали в меньшинстве. Получил травму Ибрагим Каргбо. Мы не знаем, насколько она серьезная, хотелось бы этого избежать. Но, в принципе, только вчера вечером мы играли. Мало было времени. Но спарринг получился такой, какой мы ожидали. Ребята двигались, поиграли. Получили ту нагрузку, которая требуется.

Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов

Мне казалось, что когда мы играем в контрольном матче двумя составами, и возникают какие-то нюансы, мы выпускаем футболиста, который уже играл. Судья сказал, что нельзя. Ничего страшного. Выиграли вдесятером. Кучерук (голкипер Динамо – прим) вышел, жаль, что не забил. А так, в принципе, все хорошо. Нам бы не помешала еще конкуренция на позиции форварда", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что после матча с Кайратом Динамо на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

Динамо победило Кайрат – дебютные голы новичка, досадная травма и выход голкипера киевлян на позиции форварда

blog_ava
Михайличенко – Милевскому: Я не учу тебя, а переживаю за тебя
10:18
573
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Товарищеские матчи Динамо Киев - Кайрат
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
15
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук