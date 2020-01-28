Михайличенко: Динамо бы не помешала дополнительная конкуренция на позиции форварда

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Кайратом в последнем спарринге на первом тренировочном сборе в Турции.

"Это обычная контрольная игра, которой мы завершили первый отрезок работы в Турции. Хорошо, что мы ее завершили с положительным результатом. Конечно, не обошлось без каких-то нюансов, потому что мы доигрывали в меньшинстве. Получил травму Ибрагим Каргбо. Мы не знаем, насколько она серьезная, хотелось бы этого избежать. Но, в принципе, только вчера вечером мы играли. Мало было времени. Но спарринг получился такой, какой мы ожидали. Ребята двигались, поиграли. Получили ту нагрузку, которая требуется.

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Мне казалось, что когда мы играем в контрольном матче двумя составами, и возникают какие-то нюансы, мы выпускаем футболиста, который уже играл. Судья сказал, что нельзя. Ничего страшного. Выиграли вдесятером. Кучерук (голкипер Динамо – прим) вышел, жаль, что не забил. А так, в принципе, все хорошо. Нам бы не помешала еще конкуренция на позиции форварда", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что после матча с Кайратом Динамо на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

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