Михайличенко: Чому ви думаєте, що у мене є конспекти Лобановського?

Новий головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на те, що його вважають спадкоємцем Валерія Лобановського.

"Мене досі оцінюють як спадкоємця Лобановського, кажуть про його конспекти. Але чому ви думаєте, що у мене є конспекти Лобановського? А чому не Бошкова або Сміта? Хтось їх бачив, ці конспекти? Або, може, хтось їх читав?

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Ще не зіграли жодного матчу, але поставили велике клеймо, ще не заслужене, але вже велике", – передає слова Михайличенка FootballHub.

Нагадаємо, 56-річний фахівець офіційно очолив Динамо 15 серпня, замінивши білоруса Олександра Хацкевича. Михайличенко вже очолював киян з 2002 по 2004 роки.

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