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Михайличенко: Чому ви думаєте, що у мене є конспекти Лобановського?

20:57 686 Читать на русском
Михайличенко: Чому ви думаєте, що у мене є конспекти Лобановського?
Олексій Михайличенко / Динамо

Новий головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на те, що його вважають спадкоємцем Валерія Лобановського.

"Мене досі оцінюють як спадкоємця Лобановського, кажуть про його конспекти. Але чому ви думаєте, що у мене є конспекти Лобановського? А чому не Бошкова або Сміта? Хтось їх бачив, ці конспекти? Або, може, хтось їх читав?

Михайличенко заявив, що його тренування будуть відрізнятися від методів Хацкевича

Ще не зіграли жодного матчу, але поставили велике клеймо, ще не заслужене, але вже велике", – передає слова Михайличенка FootballHub.

Нагадаємо, 56-річний фахівець офіційно очолив Динамо 15 серпня, замінивши білоруса Олександра Хацкевича. Михайличенко вже очолював киян з 2002 по 2004 роки.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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