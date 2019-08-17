Михайличенко: Почему вы думаете, что у меня есть конспекты Лобановского?

Новый главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ответил на то, что его считают наследником Валерия Лобановского.

"Меня до сих пор оценивают как наследника Лобановского, говорят о его конспектах. Но почему вы думаете, что у меня есть конспекты Лобановского? А почему не Бошкова или Смита? Кто-то их видел, эти конспекты? Или, может, кто-то их читал?

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Еще не сыграли ни одного матча, но поставили большое клеймо, еще не заслуженное, но уже большое", – передает слова Михайличенко FootballHub.

Напомним, 56-летний специалист официально возглавил Динамо 15 августа, заменив белоруса Александра Хацкевича. Михайличенко уже возглавлял киевлян с 2002 по 2004 годы.

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