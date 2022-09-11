"Команда і тренерський штаб усвідомлювали, що буде важко після такого емоційно та фізично виснажливого матчу Ліги чемпіонів грати в УПЛ. І вийшов справді складний поєдинок, який ми ламали завдяки характеру. Билися, хоч і не мали стільки емоцій та агресивності, надто на другому м'ячі в центрі поля в першому таймі.

Переможний гол на останніх секундах у відеоогляді матчу Шахтар – Чорноморець – 2:1

Чорноморець вийшов дуже зарядженим: видно було їхнє агресивне ставлення до матчу, й вони нас перегравали за емоціями, скажімо так. Атиповий футбол: персонально сам на сам по всьому полю – таке дуже мало команд практикує. Тому ми зробили певну корекцію в перерві. Проте якби з першого моменту Івана Петряка забили гол, то такі матчі виграються з іще більшим рахунком. Я впевнений, що так і було б, тому що це надає впевненості та емоцій, потрібних для результату.

Мушу відзначити гарну команду Чорноморця, гарного тренера. І сьогодні нам справді колективний донецький шахтарський характер допоміг виграти дуже і дуже важкий матч. Це важливі три очки для нас. Наразі можемо трохи відновитися і з цілковитою концентрацією готуватися до гри із Селтіком.

Ми "копали-копали" – і забили один, забили другий м'яч цілком заслужено, але можу зазначити, що це не була гарна гра. Це треба визнати. Проте іноді, коли граєш не дуже добре, але перемагаєш, то це теж дуже важливий компонент характеру", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірникам" вдалось вирвати перемогу у одеситів лише на шостій доданій хвилині – це дозволило донеччанам очолити турнірну таблицю УПЛ.

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