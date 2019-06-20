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Михайленко: СК Дніпро-1 фінансово поступається багатьом клубам УПЛ

22:32 455 Читать на русском
Михайленко: СК Дніпро-1 фінансово поступається багатьом клубам УПЛ
Дмитро Михайленко / fcdnipro.ua

Головний тренер новачка СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився планами на сезон і розповів про комплектацію команди.

"На даний момент головне завдання для команди – зберегти прописку в Прем'єр-лізі. Це буде непросто. Ми пройшли за два роки серйозний шлях, але два роки тому це була нова команда, потім через рік була серйозна ротація складу.

Михайленко підтвердив перехід Булеци та Супряги в СК Дніпро-1

Тепер ми знову намагаємося ввести велику кількість нових гравців. Це буде рік знайомства з УПЛ, нам потрібно відчути ритм і зберегти місце. Тим більше, в умовах, коли так важко йде комплектація. Багатьом командам ми поступаємося навіть фінансово, так що тут є складнощі.

З трансферів зараз є тільки попередня домовленість щодо гравців Динамо Владислава Супряги і Сергія Булеци. Переговори тривають, чекаємо офіційного оголошення.

Є й інші домовленості, але про них поки говорити рано. Є кілька футболістів на перегляді, але в плані трансферів поки уболівальників нічим порадувати", – розповів Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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