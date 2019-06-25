Михайленко: Не понимаю, почему все уверены, что мы займем третье место

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в УПЛ.

"По составу, считаю, мы ничем не опережали команды верхней группы Первой лиги. А если брать во внимание наличие футболистов с опытом, то уступали многим: не только Волыни или Колосу, но и, например, Ингульцу. Наша задача – не вылететь в Первую лигу.

Михайленко: СК Днепр-1 финансово уступает многим клубам УПЛ

Вообще – откуда берутся такие ожидания относительно нас? Откуда идет эта уверенность, что мы уже должны получить бронзовые медали?

Повторюсь: Первая лига – очень сложный турнир: вспомните тот же плей-офф или то, как в Кубке Украины мы выступили вместе с Ингульца. То, что мы досрочно победили – хорошее достижение. Тем более, что у нас действительно мало игроков с опытом.

Вот кто у нас выступал на уровне УПЛ крайней мере три сезона? Кравченко, Кобахидзе, Полевой – и все. Мы взяли двух игроков из Зирки – Загальского и Чичикова, из команды, которая вылетела из УПЛ, приняли Кулиша, который не проходил в основу Александрии. С ними и нашей молодежью мы должны сразу на третье место выйти?" – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту УПЛ.

"Платил свои деньги, чтоб Супряга не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира говорят от Барселоны до Милана