Михайленко анонсував ще два трансфери в табір команди

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про готовність команди до початку сезону.

"Ми повинні адаптуватися до темпу УПЛ. Ми збільшили кількість навантажень у порівнянні з попередніми зборами, намагаємося тренуватися у більш високому темпі, підбирати суперників для контрольних ігор з еліти.

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Мій тренерський штаб ставить акцент на роботу з м'ячем, швидкість мислення та інтенсивність гри. У нас буде ще два підписання. Нам потрібен ще один центральний захисник і один гравець в атаку.

Ми бачимо настрій хлопців, з яким вони тренуються, їх бажання довести заслуженість виходу в Прем'єр-Лігу. Все те, над чим ми працюємо, втілюється в життя, тому ми задоволені виконаною роботою.

Наше головне завдання – залишитися в Прем'єр-Лізі. Воно може здатися не зовсім амбітною, однак у нас велика кількість молоді і вікових гравців. Мені зараз дуже важко сказати, на що ми будемо здатні. Нам потрібно зіграти кілька ігор, щоб розуміти ситуацію", – розповів Михайленко в інтерв'ю телеканалам Футбол 1/2.

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