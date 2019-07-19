Михайленко анонсировал еще два трансфера СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о готовности команды к началу сезона.

"Мы должны адаптироваться к темпу УПЛ. Мы увеличили количество нагрузок в сравнении с предыдущими сборами, стараемся тренироваться в более высоком темпе, подбирать соперников для контрольных игр из элиты.

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Мой тренерский штаб ставит акцент на работу с мячом, скорость мышления и интенсивность игры. У нас будет еще два подписания. Нам нужен еще один центральный защитник и один игрок в атаку.

Мы видим настрой ребят, с которым они тренируются, их желание доказать заслуженность выхода в Премьер-Лигу. Все то, над чем мы работаем, воплощается в жизнь, поэтому мы довольны проделанной работой.

Наша главная задача – остаться в Премьер-Лиге. Она может показаться не совсем амбициозной, однако у нас большое количество молодежи и возрастных игроков. Мне сейчас очень трудно сказать, на что мы будем способны. Нам нужно сыграть несколько игр, чтобы понимать ситуацию", – рассказал Михайленко в интервью телеканалам Футбол 1/2.

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