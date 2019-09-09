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Михалик висловив своє ставлення до Мілевського та Алієва

23:25 99 Читать на русском
Михалик висловив своє ставлення до Мілевського та Алієва
Артем Мілевський і Олександр Алієв / соцмережі

Захисник Волині Тарас Михалик розповів, як ставиться до Артема Мілевського і розкритикував Олександра Алієва.

"До Артема ставлюсь добре і як до футболіста, і як до людини. Коли я грав у Локомотиві, ми перетинались, спілкувались.

Давав інтерв'ю, російські ЗМІ переписували, що на Майдані були не лише бомжі та маргінали, – Михалик

Мені не сподобались заяви Алієва про Ігоря Суркіса. Людина багато років віддала клубу, який дав Олександру все. Так, бувають різні негаразди, у наші часи вони теж були. Можуть виникати питання щодо трансферів і інше, але якщо критикуєш, треба робити це аргументовано", – сказав Михалик програмі Бомбардир.

Тарас Михалик виступав у київському Динамо з 2006 по 2013 роки, після чого перейшов у московський Локомотив.

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