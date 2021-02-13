Мідлсбро підсилив атакувальну лінію екс-нападником Кардіффа Натаніелем Мендес-Лайнґом.

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За інфомацією The Sun, у липні форвард здав кров на аналіз, де були виявлені сліди кокаїну. Форвард признався у скоєному, Натаніелю присудили тримісячну дисквалфікацію, а Кардіфф достроково розірвав з ним контракт.

"Хочу залишити той період життя в минулому. З нетерпінням чекаю майбутнього і радий повернутися до того, що люблю", – прокоментував Мендес-Лайнґ підписання угоди з Мідлсбро.

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