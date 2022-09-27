"Перший тайм у нас трішки не вдався, але у другій половині матчу ми змінили тактику. Дався в знаки перехід зі штучного газону не останнього покоління. У другому таймі ми переграли Словаччину тактично і фізично.

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Дякую супернику, він теж достойно виглядав. Словаччина теж заслуговувала на вихід у фінальну стадію турніру, але перемагає завжди сильніший. Тому я вітаю нас, вітаю Україну. Цю перемогу хотіли б присвятити нашим воїнам ЗСУ. Сказали про це хлопцям на передматчевій установці, вони все розуміли.

Погода вплинула на гру, тим паче на нашу. Ми завжди робимо ставку на контроль м’яча, тому нам необхідний гарний стан поля, але сьогодні воно було не найкращої якості. М’яч стрибав, а поле було в’язким. Такий газон завадив нам тримати м’яч з перших хвилин. Але ми перебудувалися по ходу матчу. Потрібно відзначити характер хлопців і їхнє бажання перемогти та вийти на Євро. Це наш головний козир", – сказав Ротань у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі (2:3) взяла реванш у Словаччини (3:0) і вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи.

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