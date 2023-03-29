Головними дійовими особами футболу, як правило, є гравці, тренер, помічники тренера, керівництво клубу і, можливо, спонсори. Але в стані німецького Уніона так не вважають. Берлінський клуб вирішив привітати з днем народження водія клубного автобуса Мартіна Шефтера. Відео відповідного привітання Уніон розмістив у себе в Твіттері.

Обмін розкішними голами у відеоогляді матчу Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз – 3:3

Жоден клуб світу не може ігнорувати той факт, що половина сезонних матчів граються на виїзді. І кожному клубу потрібен той, хто буде безпечно возити команду на гостьові матчі і назад.

Привітання Мартіна Шефтера вже стало хітом не тільки серед уболівальників, а й гравців Уніона. Майже вся команда відзначила відео "вподобайками". Клуб зазначив: "Він – король доріг і заслуговує на більше. Ми його обожнюємо. У тому числі завдяки Мартіну ми перебуваємо там, де перебуваємо".

Нагадаємо, Уніон посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Команда Урса Фішера відстає від лідера – дортмундської Борусії – на 5 очок.

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