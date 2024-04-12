Фінал єврокубкового сезону дарує ще одну важливу інтригу з битвою за місце в Лізі чемпіонів-2024/25.

З наступного сезону Ліга чемпіонів отримає новий формат, а топ-чемпіонати мають шанс делегувати в основну сітку турніру додаткову команду. Дві країни з найбільшим коефіцієнтом за підсумком сезону-2023/24 отримають зайву перепустку в ЛЧ.

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Італія лідирує в рейтингу з відривом. Якщо Фіорентина переможе чеську Вікторію в матчі-відповіді 1/4 Ліги конференцій, а Аталанта не програє другий матч Ліверпулю в Лізі Європи (ще є переможець пари Мілан – Рома), то Серія А точно матиме 5 команд у Лізі чемпіонів-2024/25.

Італійцям може вистачити й меншого, адже головні конкуренти буксують. Німеччина тривалий час йде другою в рейтингу. За прогнозами, Англія повинна обійти німців, оскільки зберегла більше представників, які вважаються фаворитами своїх турнірів.

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Однак протягом цього тижня АПЛ втратила шанс піднятися на друге місце. У Лізі чемпіонів англійці виступили краще за німців – нічиї для Ман Сіті та Арсенала проти нічиєї Баварії та поразки Борусії. Але в другорядних єврокубках Прем'єр-ліга осоромилася. Ліверпуль розгромно програв Аталанті, Вест Хем у прямому поєдинку без шансів влетів німецькому Байєру і тільки Астон Вілла здолала Лілль.

На цей момент Бундесліга випереджає АПЛ на 0,036 пунктів. Мізерний відрив, який можна нейтралізувати однією нічиєю, але варто враховувати, що англійські бали діляться на 8 команд, а німецькі – на 7.