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"Ми живемо в новій ері", – Стерлінг висловився щодо расизму

19:04 127 Читать на русском
"Ми живемо в новій ері", – Стерлінг висловився щодо расизму
Рахім Стерлінг / Футбольна асоціація

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг прокоментував останні прояви расизму під час футбольних матчів.

"Легко сказати, що трапиться далі, але є багато людей, що сидять за монітором комп'ютера. Вони розчаровують, але відчуваю, що вони зможуть позбутись цього.

"Під кожним дописом "кольорової" людини в соцмережах є хоча б один расистський коментар", – Лукаку про расизм

Ми живемо в 2019 році і досі обговорюємо це. Не можу сказати, що у мене є відповідь, як це припинити, але як суспільство ми повинні сконцентруватись на цьому.

Люди, що проявляють расизм, мають прокинутись і зрозуміти, що ми живемо в новій ері, і дискримінація – це не те, з чим ми повинні зіштовхуватись", – цитує Стерлінга Sky Sports.

На початку сезону 2019/20 Поль Погба, Маркус Рашфорд, Ромелу Лукаку та Теммі Абрахам стали жертвами прояву расизму збоку вболівальників.

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