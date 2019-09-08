Кваліфікація Євро-2020: Мхітарян дублем допоміг Вірменії обіграти Боснію і Герцеговину – зусиль Джеко виявилося замало

Відбулися чергові матчі кваліфікації до Євро-2020. Вірменія здобула перемогу над Боснією і Герцеговиноюю

Євро-2020, Кваліфікація

Група J

Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2

Голи: Мхітарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13, Гояк, 70

У стартовому матчі ігрового дня Вірменія на власному полі приймала ще одного середняка групи J – Боснію і Герцеговину. Господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині завдяки голу Мхітаряна. Однак новоспечений одноклубник Генріха – Едін Джеко – дуже швидко відновив рівновагу.

В середині другого тайму ситуація практично повторилася. Щоправда, цього разу на гол екс-гравця Шахтаря ще швидше відповів Амер Гояк. Проте зовсім скоро Амбарцумян знову вивів господарів вперед, а вже у компенсований арбітром час Лонкар вразив власні ворота, встановивши остаточний рахунок – 4:2.

Після шести проведених поєдинків Вірменія набрала 9 очок та піднялася на 3 сходинку в турнірній таблиці групи J. У Боснії на 2 залікових пункти менше і 4 позиція.