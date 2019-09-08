"Мы живем в новой эре", – Стерлинг высказался о расизме

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал последние проявления расизма во время футбольных матчей.

"Легко сказать, что случится дальше, но есть много людей, сидящих за монитором компьютера. Они разочаровывают, но чувствую, что они смогут избавиться от этого.

"Под каждым постом "цветного" человека в соцсетях есть хотя бы один расистский комментарий", – Лукаку о расизме

Мы живем в 2019 году и до сих пор обсуждаем это. Не могу сказать, что у меня есть ответ, как это прекратить, но как общество мы должны сконцентрироваться на этом.

Люди, проявляющие расизм, должны проснуться и понять, что мы живем в новой эре, и дискриминация – это не то, с чем мы должны сталкиваться", – цитирует Стерлинга Sky Sports.

В начале сезона 2019/20 Поль Погба, Маркус Рашфорд, Ромелу Лукаку и Тэмми Абрахам стали жертвами проявления расизма со стороны болельщиков.

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