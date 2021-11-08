У листопаді "синьо-жовті" зіграють два матчі, якими завершать 2021 рік. У четвер, 11 листопада, збірна України в Одесі протистоятиме Болгарії в товариському матчі. А от 16 числа національна команда на виїзді зіграє вирішальний поєдинок у боротьбі за плей-офф кваліфікації на Мундіаль – суперником стане команда Боснії і Герцеговини.

"Всі хлопці зібралися, всі здорові, розпочинаємо збір. Скільки буде замін у матчі з Болгарією? Шість, бо це контрольна гра. Не буде ніякої значної ротації, бо ми готуємося до гри року з Боснією.

Петраков готує перехід на більш агресивну схему у матчі проти Боснії, – Циганик

Андрій Ярмоленко здоровий. Виклик Маліновського? Ми з Русланом перегорнули цю сторінку. Все. Чи може вийти Зінченко на позиції лівого захисника через відсутність Віталія Миколенка? Я подумаю над цим варіантом.

Чи довикликав Віктора Корнієнка для ротації? Я не можу так говорити про свого футболіста – для ротації його викликав, чи для заміни. У команді 25 хлопців, кожен з яких є важливим. Я на всіх розраховую. Будуть тренування і побачимо, хто як виглядає.

Денис Гармаш добре виступає в чемпіонаті України, забиває, тому я його викликав у збірну. На якій позиції він може зіграти? Побачимо. Я його знаю з юнацьких років, він може закрити багато позицій. Не вважаю, що це якийсь резонансний виклик. Він дуже добре грає в Динамо, забиває, заслужена людина. Це дуже досвідчений український футболіст, який мені подобається. Чим він комусь не подобається? Поняття не маю.

Чи ми маємо перевагу перед Боснією, бо перед тим не граємо офіційний матч? Не можу відповісти. Це проблема тренера Боснії і Герцеговини. Коли ми грали раніше, то вони теж пропускали тур. Ми готуємося до своєї гри. Все дзеркально.

Хто гратиме з воротарів, адже у Пятова немає ігрової практики? Будуть тренування, побачимо. Рішення прийматиму я, але в мене є тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, з яким ми завжди радимося. Так, кінцеве рішення за мною, але ми все робимо разом. Час ще є.

Чи може опинитися у збірній Іван Петряк? Всі гравці з нашим паспортом, які добре грають, є у нашому списку. Буде так грати – буде у збірній", – підсумував Петраков.

Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи