"Ми його фінансові запити не потягнемо": Кравченко прокоментував можливий трансфер Селезньова у СК Дніпро-1

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився думками щодо повернення екс-форварда збірної України Євгена Селезньова у дніпровську команду.

"Якщо Селя буде потрібен клубу і тренеру, то чому б і ні. Але ми його фінансові запити не потягнемо. Хоча він говорив, що гроші йому не важливі, головне – побити рекорд.

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Подивимося, може він в Рух поїде. Селя бомбардир, але поки він грає у Туреччині. Дивлюся, він тримає себе в формі. Але не мені вирішувати", – сказав Кравченко під час стріму з Романом Бебех в Instagram.

Нагадаємо, наразі в активі Селезньова 111 голів у чемпіонаті України. Для побиття рекорду Максима Шацьких (124) 34-річному форварду потрібно забити ще 14 м'ячів.

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