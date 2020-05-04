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"Мы его финансовые запросы не потянем": Кравченко прокомментировал возможный трансфер Селезнева в СК Днепр-1

21:06 71 Читати українською
"Мы его финансовые запросы не потянем": Кравченко прокомментировал возможный трансфер Селезнева в СК Днепр-1
Евгений Селезнев / Фото из открытых источников

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился мыслями о возвращении экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева в днепровскую команду.

"Если Селя будет нужен клубу и тренеру, то почему бы и нет. Но мы его финансовые запросы не потянем. Хотя он говорил, что деньги ему не важны, главное – побить рекорд.

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Посмотрим, может он в Рух поедет. Селя бомбардир, но пока он играет в Турции. Смотрю, он держит себя в форме. Но не мне решать", – сказал Кравченко во время стрима с Романом Бебехом в Instagram.

Напомним, сейчас в активе Селезнева 111 голов в чемпионате Украины. Чтобы побить рекорд Максима Шацких (124) 34-летнему форварду нужно забить еще 14 мячей.

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Теги
Евгений Селезнев Евгений Селезнев Рух Рух СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Кравченко Сергей Кравченко
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