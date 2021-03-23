"Как удалось вытеснить Пятова? Тяжелая ежедневная работа. Несмотря на это, прекрасно понимаю: если бы не эта ситуация с вирусом, вряд ли я сыграл бы в Лиге чемпионов. В начале сезона я этого даже представить себе не мог. Поэтому, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Трубин прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины и признался, что больше всего пугает его в команде Шевченко

Но к таким вызовам и ты должен быть готовым. Можно было выйти на матч против Реала, ошибиться и упустить свой шанс. Если жизнь дает тебе такой шанс – нужно хвататься за него обеими руками и ногами и не отпускать.

В первую очередь Андрей Пятов – мой партнер по команде и мой друг. Мы – из одного клуба, делаем одно дело. Конечно, мы еще и конкуренты, потому что место в воротах – одно, все хотят играть. Но конкуренты – только на поле. А в быту, в жизни – друзья, товарищи, которые могут помочь друг другу в определенной ситуации", – сказал Трубин в интервью "Футбол 24".

К слову, Анатолий получил первый вызов в сборную Украины – на старт квалификации ЧМ-2022. В текущем сезоне 19-летний кипер сумел вытеснить Андрея Пятова из состава Шахтера. А вот дебютировать за "сине-желтых" Трубин может уже 24 марта в матче с Францией (начало – в 21:45).

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо