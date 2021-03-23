"Виклик у збірну – це мрія кожного із дитинства. Тим паче, це – національна збірна. Захищати честь своєї країни – які тут ще можуть бути слова та емоції, крім позитивних? Зараз потрібно показувати себе на тренуваннях. Запрошення побачив в інтернеті, на сторінці УАФ, коли з’явилася новина про розширений список.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо

Що найбільше вразило у таборі "синьо-жовтих"? По-перше – жорстка дисципліна. Усі серйозно готуються. Разом з тим – дружня атмосфера, всі усміхаються, кожен якось "підколює". У цьому плані все просто прекрасно, все добре. Стараюся влитись у колектив, адаптуватися. Перший раз усім важко. Але потихесеньку буду звикати до партнерів по команді, і все буде добре.

Коли побачились у роздягальні з Шевченком – він привітав мене з першим викликом. Однак, розмови тет-а-тет ще не було.

Найстрашніше для мене – це традиція для новачків виконувати пісню. Наразі ще не співав і навіть про це не думав. Краще б цього уникнути, але якщо доведеться – нікуди не подінусь", – сказав Трубін в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Франція – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка – про натуралізацію легіонера та висновки після 1:7