"Ми як ідіоти": легендарне видання відреагувало на відновлення топ-чемпіонатів – обкладинка дня

Провідна французька спортивна газета L'Equipe не оминула увагою близьке відновлення сезону в усіх топ-чемпіонатах Європи. Французька першість була завершена достроково.

Промовиста обкладинка прикрасила випуск видання у п'ятницю, повідомляє Sport.fr.

Серія А офіційно отримала дату відновлення чемпіонату

L'Equipe опублікував список провідних чемпіонатів Європи з позначками навпроти тих, що вже відновили чи відновлюють змагання. Це першості Німеччини, Іспанії, Англії та Італії. Натомість навпроти чемпіонату Франції стоїть позначка зриву сезону. Нижче, вочевидь, риторичне запитання "Ми як ідіоти?".

Нагадаємо, що у квітні за наполяганням французької влади Ліга 1 та Ліга 2 погодилися на остаточну зупинку сезону 2019/20.

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