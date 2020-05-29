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"Мы как идиоты": легендарное издание отреагировало на возобновление топ-чемпионатов – обложка дня

11:00 41 Читати українською
"Мы как идиоты": легендарное издание отреагировало на возобновление топ-чемпионатов – обложка дня
Неймар / AFP

Ведущая французская спортивная газета L'Equipe не обошла вниманием скорое возобновление сезона во всех топ-чемпионатах Европы. Французское первенство было завершено досрочно.

Красноречивая обложка украсила пятничный выпуск, сообщает Sport.fr.

Серия А официально получила дату возобновления чемпионата

L'Equipe опубликовала список ведущих чемпионатов Европы с пометками напротив тех, что уже возобновили или вскоре возобновят соревнования. Это первенства Германии, Испании, Англии и Италии. Зато напротив чемпионата Франции стоит отметка срыва сезона. Ниже, очевидно, риторический вопрос "Мы как идиоты?".

Напомним, что в апреле по настоянию французских властей Лига 1 и Лига 2 согласились на окончательную остановку сезона 2019/20.

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