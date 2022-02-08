В сети набирает популярность видео со словами Мохамеда Салаха после матча Сенегал – Египет.

Сенегал выиграл Кубок Африки, одолев египтян в серии послематчевых пенальти. Форвард Ливерпуля не бил свой 11-метровый, так как до него не дошла очередь – Салах должен был исполнять 5-й пенальти.

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Появилось видео, где Мохамед после игры утешает своих расстроенных партнеров по сборной.

"За 12 дней мы провели четыре матча по 120 минут. Теперь это уже в прошлом, мы должны двигаться вперед. В марте мы снова сыграем с Сенегалом и отомстим им", – цитирует Салаха CdS.

В марте Египет и Сенегал встретятся снова – в последнем раунде квалификации на ЧМ-2022. Поединки пройдут 23 и 29 марта. Победитель двухматчевой дуэли поедет в Катар на чемпионат мира.

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