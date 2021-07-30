"Ми розуміли, що треба було добре захищатися, адже Ворскла – це команда, яка грає на високому рівні.

Трагедія Максимова у відеоогляді матчу Ворскла – КуПС – 2:3

Нам необхідно було зіграти краще, ніж до цього. В той самий час, наша команда мала кілька нагод і ми мали зробити все щоб реалізувати свої моменти.

Ми побачили той момент, коли Ворскла похнюпилась і скористалися цим для того, щоб покращити гру для нас. Ну і звісно, червона картка гравцю Ворскли також зіграла свою роль.

Після травми Томаса, у якого вивих гомілки, ми догравали матч з великим бажанням зіграти ще й за нього", – цитує Валакарі Полтавщина#Спорт.

Нагадаємо, у матчі-відповіді проти Ворскли КуПС, поступаючись по ходу поєдинку, зрівняв у додатковий час і перевів гру у екстра-тайми. У першому з них фіни отримали чисельну перевагу після вилучення у полтавців, а у другому змогли забити і, як наслідок, вибили команду Максимова з єврокубків.

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