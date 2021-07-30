"Мы понимали, что надо было хорошо защищаться, ведь Ворскла – это команда, которая играет на высоком уровне.

Трагедия Максимова в видеообзоре матча Ворскла – КуПС – 2:3

Нам необходимо было сыграть лучше, чем до этого. В то же время, наша команда имела несколько возможностей и мы должны были сделать все, чтобы реализовать свои моменты.

Мы увидели тот момент, когда Ворскла несколько понурилася и воспользовались этим для того, чтобы улучшить игру для нас. Ну и конечно, красная карточка игроку Ворсклы также сыграла свою роль.

После травмы Томаса, у которого вывих голени, мы доигрывали матч с большим желанием сыграть еще и за него", – цитирует Валакари Полтавщина#Спорт.

Напомним, в ответном матче против Ворсклы КуПС, уступая по ходу поединка, сравнял в дополнительное время и перевел игру в экстра-тайма. В первом из них финны получили численное преимущество после удаления у полтавчан, а во втором смогли забить и, как следствие, выбили команду Максимова из еврокубков.

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