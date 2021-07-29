Ворскла відкрила рахунок на початку другого тайму. У черговій контратаці Ібрахім Кане дальнім навісом відправив у забіг правим флангом Руслана Степанюка. Форвард полтавців прорвався до штрафного майданчика і зряче прострілив в район одинадцятиметрової позначки, де вже чатував Олів'є Тілль. Забити для люксембурзького півзахисника було справою техніки.

Вже у наступній атаці КуПС зрівняв. Анікпено Удо розібрався на лінії карного майданчика з Валерієм Бондаренком і скинув на Джордана Сіббана. Француз потужним ударом з-за меж штрафного шокував полтавців, які навіть не встигли як слід відсвяткувати взяття воріт.

Та за п'ять хвилин Ворскла реабілітувалась. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Ігоря Пердути, який навісив на Скляра. Олександр головою замикав у ворота і м'яч, влучивши у плече захисника, залетів у сітку.