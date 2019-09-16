toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

"Мы никогда не были с ними братьями", – Кирилл Петров откровенно рассказал о своем отношении к России

16 сентября 22:13 113 Читати українською
"Мы никогда не были с ними братьями", – Кирилл Петров откровенно рассказал о своем отношении к России
Кирилл Петров / Фото из открытых источников

Экс-защитник киевского Динамо Кирилл Петров, ныне выступающий за азербайджанский Нефтчи, поделился мнением о ситуации между Украиной и Россией в связи с аннексией Крыма и ситуацией на востоке нашей страны.

"Мы никогда не были там каким-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением, и в других аспектах. Они братьями никогда не были для меня. Пусть моя фамилия Петров, не знаю, от которого деда оно досталась мне. Но меня здесь русским не считают – называют "Кирилл".

"Меня предупреждали, что Олимпик играет на контору", – экс-игрок команды признался, участвовал ли он в договорных матчах

Русских в Азербайджане не любят. Мне рассказывали, что в 1991-м году Россия хотела захватить Азербайджан, военные почти танками давили людей, которые взявшись за руки, образовали цепь. Азербайджанцы отстояли свое право и свое государство. Сюда приезжает много русских, но они ведут себя не так как мы. Мы более приветливые и спокойные, они – значительно наглее. Поэтому всегда так было, что мы вроде бы и похожи внешне, но очень разные в действительности", – рассказал Петров в программе Бомбардир.

Напомним, Кирилл Петров является воспитанником киевского Динамо. В Украине он выступал за Кривбасс, Говерлу, Арсенал и Олимпик. Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая торжествовала на домашнем Евро-2009.

blog_ava
Фран Соль предположил, как Динамо выйдет из кризиса
16 сентября
806
Теги
Украинцы за рубежом Кирилл Петров Кирилл Петров Мир Нефтчи Нефтчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
50
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук