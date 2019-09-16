"Мы никогда не были с ними братьями", – Кирилл Петров откровенно рассказал о своем отношении к России

Экс-защитник киевского Динамо Кирилл Петров, ныне выступающий за азербайджанский Нефтчи, поделился мнением о ситуации между Украиной и Россией в связи с аннексией Крыма и ситуацией на востоке нашей страны.

"Мы никогда не были там каким-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением, и в других аспектах. Они братьями никогда не были для меня. Пусть моя фамилия Петров, не знаю, от которого деда оно досталась мне. Но меня здесь русским не считают – называют "Кирилл".

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Русских в Азербайджане не любят. Мне рассказывали, что в 1991-м году Россия хотела захватить Азербайджан, военные почти танками давили людей, которые взявшись за руки, образовали цепь. Азербайджанцы отстояли свое право и свое государство. Сюда приезжает много русских, но они ведут себя не так как мы. Мы более приветливые и спокойные, они – значительно наглее. Поэтому всегда так было, что мы вроде бы и похожи внешне, но очень разные в действительности", – рассказал Петров в программе Бомбардир.

Напомним, Кирилл Петров является воспитанником киевского Динамо. В Украине он выступал за Кривбасс, Говерлу, Арсенал и Олимпик. Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая торжествовала на домашнем Евро-2009.