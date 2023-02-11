"Мій контракт зі Львовом завершився, і я зараз вільний агент. Я мав варіант продовжити співпрацю, але ми не зійшлися на умовах. Діалог ще продовжується. Можливо, вони запропонують мені ще раз контракт, і якщо підійдуть умови, то я погоджуся. Якщо ні, то шукатиму інший клуб.

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Пропозиції приходять, але ніхто не знає, що я травмований. Коли мені телефонують і запрошують в команду, то я кажу, що не проти, але в мене є ушкодження. Клуби відповідають, що не знали і вже немає пропозиції. Їх можна зрозуміти, тому що з такою травмою ти зараз нікому не потрібен (футболіст відновлюється після перенесеної операції на хрестоподібних зв'язках коліна, – прим.)", – розповів Бусько в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, 25-річний оборонець перейшов у Львів з Карпат у січні 2020 року. У поточному сезоні провів за "містян" 7 матчів, в яких віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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